Hamas'tan Esir Takası Askıya Alindi

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İsrail'in ateşkesi ihlal eden uygulamaları gerekçesiyle Hamas'ın bu hafta sonu yapılacak karşılıklı esir takasını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik istişareleri yaptığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun, güvenlik teşkilatının üst düzey temsilcileriyle istişare gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve 6 Mart'ta göreve başlayacak bir sonraki Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir'in de istişarelere katıldığı kaydedildi.

İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerini ele alacak güvenlik kabinesinin de salı akşamından sabah saatlerine çekildiği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.