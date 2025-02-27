Hamas'tan Esir Taksisi: 640 Filistinli Karşılığında 4 İsrailli Cesedi - Son Dakika
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Hamas'tan Esir Taksisi: 640 Filistinli Karşılığında 4 İsrailli Cesedi

Hamas, 640 Filistinli tutuklu karşılığında 4 İsrailli esirin cesedini İsrail'e teslim etti.

27.02.2025 12:14
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(ANKARA) - Hamas, 640 Filistinli tutuklu karşılığında 4 İsrailli esirin daha cansız bedenini İsrail'e teslim etti. Gazze ateşkesinin ilk aşamasının son esir takası gece saatlerinde başladı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşaması üzerinde savaşı sonlandıracak bir uzlaşıya varılıp varılamayacağı merak konusu.

Hamas, Gazze'de bulunan 4 İsrailli esirin cansız bedenini gece saatlerinde İsrail'e teslim ettiğini açıkladı. İsrailli yetkililer, cenazelerin, 7 Ekim 2023 saldırılarında Hamas tarafından kaçırılan 86 yaşındaki Şlomo Mansur, 50 yaşındaki Ohad Yahalomi, 50 yaşındaki Tsaçi Idan ve 69 yaşındaki Itzik Elgarat'a ait olduğunu doğrulamak için DNA örnekleri üzerinde testler yaptığını belirtti.

Teslim edilen esirler karşılığında İsrail de 640 Filistinli tutukluyu gece saatlerinde serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinlilerin çoğu işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye gönderilirken kalabalıklar tarafından karşılandılar.

Ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ilk aşamasının son takası da bu şekilde gerçekleşmiş oldu. İlk aşamanın 42 günlük süresi, cumartesi günü sona erecek anlaşma çerçevesinde ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin başlaması gerekiyordu. Ancak taraflar bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı.

Hamas, "ateşkesin ikinci aşaması için müzakarelere açık olduğunu, hayatta kalan esirlerin serbest bırakılmasının tek yolunun da ateşkese bağlı kalmak şartını taşıdığını" ifade eden bir açıklama yaptı.

Hamas, cumartesi günü de altı esiri bir törenle serbest bırakmış, İsrail, esirlerin bir tören eşliğinde bırakılmasının "aşağılayıcı" olduğunu söylerek tepki göstermiş ve Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddettiğini bildirmişti. Ancak daha sonra tıkanıklık, arabulucuların müdahalelerinyle giderilmişti. Hamas'ın son teslimatı, öncekiler gibi bir tören yapılmadan gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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