Hamas'tan Esirler Günü Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin korunması için uluslararası müdahale istedi.

Hamas, 17 Nisan Filistinli Esirler Günü dolayısıyla uluslararası topluma, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin korunması ve idam yasasının durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'ın 17 Nisan Filistinli Esirler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirlere yönelik "ırkçı idam yasasının" ve esirlerin kötüleşen şartlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk, 84'ü kadın yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin tutulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden "kaçırılan" yaklaşık 1500 kişinin gizli gözaltı merkezlerinde alıkonulduğu kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerin en temel insani haklardan mahrum bırakılarak ağır psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, çok sayıda Filistinlinin "parmaklıklar ardında hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin Filistinli esirlerle ilgili hazırladığı idam yasasını onaylamasının uluslararası insan haklarının ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin "açıkça ihlali" olduğu belirtilerek, "Esirlerle dayanışma içinde olmak ve onları (İsrail) işgal zindanlarından kurtarmak için çalışmak milli ve küresel bir adalet davasıdır. Esirlerin ve Gazze'den kaçırılarak zorla kaybedilen binlerce kişinin hayatından ve güvenliğinden tamamen işgalciyi (İsrail'i) sorumlu tutuyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası hak örgütlerine çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işlediği suçların durdurulması, uluslararası soruşturma komitelerinin hapishaneleri ziyaret etmesi ve esirlerin serbest bırakılması için baskı yapılması konusunda harekete geçilmesi istendi.

İsrail Meclisi, 30 Mart'ta 48 milletvekilinin karşı oyuna karşılık 62 milletvekilinin desteği ve bir çekimser oyla, Filistinli esirlerin idam edilmesine olanak tanıyan bir yasayı kabul etmişti. Oylama, sağ partiler arasında memnuniyetle karşılanmıştı.

Filistinliler, 1974 yılında Filistin Ulusal Konseyi tarafından kabul edilen "Esir Günü"nde her yıl, İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:16:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.