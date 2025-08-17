Hamas'tan Gazze İhlali Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Gazze İhlali Uyarısı

17.08.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze planlarının soykırıma ve kitlesel yerinden etmeye yol açacağını ifade etti.

Hamas, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın bugün Gazze kentini işgal planlarını onaylayacak olmasının, bölgede yeni bir soykırım ve kitlesel tehcir dalgasının başlangıcı anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı'nın bugün Gazze kentini işgal planlarını onaylama ve askeri saldırıları hızlandırma niyeti, 100 binlerce Gazzelinin ve kente sığınanların kitlesel soykırıma ve zorla göç ettirilmesine yönelik yeni bir dalganın ilanı anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in söz konusu planlarının "büyük bir savaş suçu" anlamına geldiği ve bunun İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü soykırımın bir parçası olduğu, ABD'nin de bu sürece destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve yetersizliğinin İsrail'in saldırgan tutumunu cesaretlendirdiği vurgulandı.

"Yardımlar vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle"

Gazze'ye insani yardım adı altında çadır gönderme girişimlerinin ise işgal güçlerinin hazırladığı vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin, bu adımları insan hakları ve insani standartlar açısından kabul edilemez bulduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki durumun Batı Şeria'daki işgaller ve yerleşimcilerin saldırılarından bağımsız olmadığı, günlük baskınlar, silahlı yerleşimci saldırıları ve mülkiyet tahribatının İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarmaya ve kutsal mekanları Yahudileştirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Filistin halkını yerinden etme adımları "Büyük İsrail" hayaliyle bağlantılı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Filistin halkını yerinden etmeye yönelik adımlarının "Büyük İsrail" hayali ile bağlantılı olduğu, bu planın Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak gibi ülkeleri de hedef aldığı vurgulandı.

Bu tehlikeye karşı Filistin halkının ve direniş güçlerinin desteklenmesi ve Arap-İslam ülkelerinin İsrail'in bu saldırgan projelerine karşı somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu kritik dönemde ulusal bir duruş ve kapsamlı bir direniş stratejisinin hayata geçirilmesi, Filistin halkının toprağını ve kimliğini koruma mücadelesinin desteklenmesi talep edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün ordu yetkilileriyle genişletilmiş bir toplantı düzenleyeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Gazze İhlali Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
14:28
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 14:42:24. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Gazze İhlali Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.