Hamas’tan Gilboa Hapishanesi’ne Tepki

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, Gilboa Hapishanesi'nde tutulan lider Abdullah el-Bergusi'nin saldırıya uğraması ve darbedilerek yaralanmasının, cezaevi idaresinin esirlere karşı uyguladığı vahşetin boyutunu ortaya koyan bir suç olduğunu belirtti.

Şedid, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde esir tutulan Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bergusi'ye yönelik "suç niteliğindeki" saldırıyı kınayan Şedid, bunun İsrail'in Filistinli esirleri kasıtlı olarak hedef aldığını ve hayatlarını tehlikeye attığını, hatta öldürmeye kadar varan bir sürecin parçası olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

Şedid, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik aç bırakma politikası, tıbbi ihmal ve en temel haklardan mahrum bırakma gibi uygulamalarına da dikkati çekti.

Bergusi'ye yönelik saldırının, cezaevlerindeki binlerce esirin maruz kaldığı tecrit, baskı, baskınlar ve kötü muamelenin bir örneğini oluşturduğunu belirten Şedid, Filistinli esirlere yönelik işlenen tüm bu suçların, uluslararası toplumun ciddi bir tepki ortaya koyamaması ve İsrail cezaevi idarelerini daha da ileri gitmeye teşvik eden "şüpheli bir küresel sessizlik" ortamında gerçekleştiğini belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'nin, esir tutulduğu İsrail Gilboa Hapishanesi'ne düzenlenen baskın sırasında darbedildiği ve yaralandığı bildirilmişti.