Hamas’tan Gilboa Hapishanesi’ne Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas’tan Gilboa Hapishanesi’ne Tepki

12.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, lider Bergusi'nin hapiste saldırıya uğramasını kınadı, İsrail'in vahşetini vurguladı.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, Gilboa Hapishanesi'nde tutulan lider Abdullah el-Bergusi'nin saldırıya uğraması ve darbedilerek yaralanmasının, cezaevi idaresinin esirlere karşı uyguladığı vahşetin boyutunu ortaya koyan bir suç olduğunu belirtti.

Şedid, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde esir tutulan Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bergusi'ye yönelik "suç niteliğindeki" saldırıyı kınayan Şedid, bunun İsrail'in Filistinli esirleri kasıtlı olarak hedef aldığını ve hayatlarını tehlikeye attığını, hatta öldürmeye kadar varan bir sürecin parçası olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

Şedid, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik aç bırakma politikası, tıbbi ihmal ve en temel haklardan mahrum bırakma gibi uygulamalarına da dikkati çekti.

Bergusi'ye yönelik saldırının, cezaevlerindeki binlerce esirin maruz kaldığı tecrit, baskı, baskınlar ve kötü muamelenin bir örneğini oluşturduğunu belirten Şedid, Filistinli esirlere yönelik işlenen tüm bu suçların, uluslararası toplumun ciddi bir tepki ortaya koyamaması ve İsrail cezaevi idarelerini daha da ileri gitmeye teşvik eden "şüpheli bir küresel sessizlik" ortamında gerçekleştiğini belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'nin, esir tutulduğu İsrail Gilboa Hapishanesi'ne düzenlenen baskın sırasında darbedildiği ve yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas’tan Gilboa Hapishanesi’ne Tepki - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:40:54. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas’tan Gilboa Hapishanesi’ne Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.