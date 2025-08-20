Hamas'tan Han Yunus'ta İsrail Mevziine Saldırı - Son Dakika
Hamas'tan Han Yunus'ta İsrail Mevziine Saldırı

20.08.2025 15:37
Hamas, Han Yunus'taki İsrail askeri mevzisine düzenlediği saldırıda birçok askeri öldürdüğünü duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin güneydoğusunda bulunan "yeni kurulmuş" bir İsrail askeri mevzisine yönelik saldırıda, bazı askerlerin öldüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamasına göre, "bir piyade birliğinden" oluşan Kassam üyeleri, bir mevziye sızarak, burada Merkava-4 tanklarını "Şuvaz" tipi patlayıcılar, "fedai tipi el yapımı patlayıcılar" ve "Yasin-105 roketleri" ile hedef aldı.

Kassam mensuplarının ayrıca İsrail askerlerinin saklandığı evleri 6 adet zırh delici ve anti personel mühimmat ile vurduğu, ardından makineli tüfeklerle ateş açtığı, daha sonra da eve girerek içeridekileri yakın mesafeden hafif silahlar ve el bombalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bir Kassam mensubunun Merkava-4 tankının komutanını keskin nişancı atışıyla öldürdüğü, havan toplarıyla da çevredeki mevzilerin vurulduğu, böylece ikmal yollarının kesildiği ve kurtarma güçlerinin engellendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Kassam mensupları, geri çekilmelerini güvenceye almak için mevziyi havan toplarıyla vurmaya devam etti. Bu sırada bir Kassam mensubu, olay yerine gelen İsrail kurtarma birliğinin içinde kendini patlatarak, ölü ve yaralıların artmasına yol açtı. Çatışma, saatlerce sürdü.

"Nitelikli bir operasyon"

Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ve İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN), yaklaşık 14 Filistinlinin bir tünelden çıkarak Han Yunus'taki bir İsrail askeri mevzisine "nitelikli bir operasyon" düzenlediğini aktardı.

Haberlere göre, grup mevziye sızmayı başardı ve iki askeri yaraladı, ardından İsrail birlikleriyle silahlı çatışmaya girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Han Yunus'taki çatışmalarda silahlı 10 Filistinlinin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu, 15'ten fazla silahlı Filistinlinin, Han Yunus bölgesinde makineli tüfek ateşi ve tanksavar füzeleriyle "çifte saldırı" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırganların bir kısmının Han Yunus'taki Kfir Tugayı güçlerine ait bir savunma mevzisine sızdığı belirtildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
