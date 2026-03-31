Hamas'tan Hizbullah'a Esir Çağrısı
Hamas'tan Hizbullah'a Esir Çağrısı

31.03.2026 19:15
Hamas, Filistinli esirler için Hizbullah'ı İsrail askerlerini esir almaya çağırdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinli esirlere yönelik "idam yasasına" karşılık, Lübnan'daki Hizbullah'a "İsrail askerlerini esir alma" çağrısında bulundu.

Kassam Tugaylarının yeni sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yaptığı saldırılarla "ağır kayıp verdirdiği" belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın düzenlediği "başarı operasyonu" kapsamında İsrail ordusundan 4 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Özellikle, esirlerin idamı yasasının onaylanmasının ardından Filistinli ve Arap esirleri işgal zindanlarından kurtarmak için Siyonist (İsrail) askerlerin esir alınması çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz."

Açıklamada, esirleri kurtarmak için en kısa yolun İsrail güçlerine karşı "direniş" olduğu vurgulanarak, "Gazze bu uğurda çok şey feda etti." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, 30 Mart Pazartesi Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 evet oyuyla onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

