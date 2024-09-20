Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas, Refah'taki İsrail askerlerini hedef aldığını ve ölüler olduğunu açıkladı.

20.09.2024 13:50
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve giren İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Tennur Mahallesi'nde bir eve giren İsrail askerlerinin antipersonel mühimmatıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu, bölgeye ölü ve yaralıların tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterlerin indiğinin gözlemlendiği kaydedildi.

Gazze Şeridi genelinde Filistinli direnişçiler ile bölgeyi karadan işgale girişen İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 6 Mayıs'ta kara saldırıları başlatmış ve Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika

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