Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Çağrısı
Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

11.04.2026 22:44
Hamas, İsrail'in ateşkes ihlallerini sona erdirmesi gerektiğini vurguladı, saldırıları kınadı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının birinci aşamasındaki ihlallerine son verecek şekilde bu anlaşmayı uygulamaya zorlanması çağrısını yineledi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda 6 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyla "soykırım savaşını sürdürdüğünü" belirterek, ateşkesin ayakta kaldığına ilişkin söylemlerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

Kasım, bu saldırının, Filistinli direniş gruplarının Gazze'de ateşkes anlaşmasının, ihlallerin durdurulması da dahil olmak üzere birinci aşamasının eksiksiz uygulanması yönündeki talebinin haklılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların ve anlaşmaya garanti veren ülkelerin çabalarına yönelik "tam bir umursamazlık" anlamına geldiğini vurgulayan Kasım, Tel Aviv yönetiminin, saldırıları durdurma ve anlaşmanın gereklerini yerine getirme yönündeki çağrıları da dikkate almadığını aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 312'ye, yaralı sayısı da 172 bin 134'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
