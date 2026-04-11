Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının birinci aşamasındaki ihlallerine son verecek şekilde bu anlaşmayı uygulamaya zorlanması çağrısını yineledi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda 6 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyla "soykırım savaşını sürdürdüğünü" belirterek, ateşkesin ayakta kaldığına ilişkin söylemlerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

Kasım, bu saldırının, Filistinli direniş gruplarının Gazze'de ateşkes anlaşmasının, ihlallerin durdurulması da dahil olmak üzere birinci aşamasının eksiksiz uygulanması yönündeki talebinin haklılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların ve anlaşmaya garanti veren ülkelerin çabalarına yönelik "tam bir umursamazlık" anlamına geldiğini vurgulayan Kasım, Tel Aviv yönetiminin, saldırıları durdurma ve anlaşmanın gereklerini yerine getirme yönündeki çağrıları da dikkate almadığını aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 312'ye, yaralı sayısı da 172 bin 134'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.