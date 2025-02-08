Hamas’tan İsrail'e Eleştiri

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GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Hamas, İsrail'i Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçladı.

Gazze merkezli Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İsrail anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmedi" dedi.

"Gazze'ye girmesine izin verilen yardım miktarı, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için gereken miktarın çok altında" diyen Maruf, şu ana kadar Gazze'ye kararlaştırılan 12.000 yardım tırı yerine sadece 8.500 tırın girdiğini belirtti.

Öngörüldüğü üzere 50 tır yerine günde sadece 15 tıra izin veren İsrail'in akaryakıt girişini de kısıtladığını vurgulayan Maruf, İsrail'in kritik tıbbi malzemeleri engellediğini, yaralı ve hastaların tahliyesini geciktirdiğini ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak temel öneme sahip malzemelerinin girişini önlediğini sözlerine ekledi.

Maruf, dünya ülkelerine anlaşmanın tam olarak uygulanması, yardımlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve yeniden inşa çalışmalarının kolaylaştırılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Maruf, Gazze'deki insani krizin ele alınıp altyapının yeniden inşasının desteklenmesi için acilen bir uluslararası konferans düzenlenmesi gerektiğini de söyledi.