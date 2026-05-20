Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.