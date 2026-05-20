Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

20.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, aktivistlerin alıkonulmasını İsrail'in sadizmi olarak nitelendirerek uluslararası tepki istedi.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:44:40. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.