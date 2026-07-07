Hamas'tan İsrail'e Uyarı: İdari Devir Hazırlıkları - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Uyarı: İdari Devir Hazırlıkları

07.07.2026 03:04
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Hamas, Gazze'deki idari devrin İsrail'in engelleme çabalarına rağmen sürdüğünü vurguladı.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesinin idari görevlerin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine" devri için gerekli hazırlıklar kapsamında olduğunu belirterek, İsrail'in bölgede bir "idari boşluk" yaratma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanmasına "tam bir bağlılık" gösterildiği ve idari yönetim tamamen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine devredilene kadar bu doğrultuda çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın istifası ile Hükümet Acil Durum Komitesinin feshedilmesinin, "görevlerin Ulusal Komiteye devredilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin ve hazırlıkların tamamlanması çerçevesinde gerçekleştiği" ifade edildi.

Hamas, İsrail'in "anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığı ve Gazze Şeridi'nde idari bir boşluk realitesi dayatmaya çalıştığını" vurguladı.

Açıklamada, İsrail'in bu adımlarla Filistin halkının acılarını derinleştirmeyi ve Gazze'de normal hayata dönülmesi yönündeki çabaları baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, arabuluculara ve garantör ülkelere "acil harekete geçme" çağrısı yapılarak, anlaşmanın uygulanmasını engelleme girişimlerinin durdurulması ve Komitenin bölgeye girerek görevine başlamasına olanak sağlanması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, dün, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devredilmesi kapsamında Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanının istifa ettiğini ve komitenin feshedildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtilmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün çeşitli iddia ve bahanelerle Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef alabiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Uyarı: İdari Devir Hazırlıkları - Son Dakika

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