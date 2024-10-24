Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür sürdürdüğü katliamları kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden katliama karşı tüm Arap ve İslam alemini, özgür dünya halklarını yarın gerçekleştirilecek Öfke Cuması eylemlerine geniş katılım göstermeye, sokaklara inmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği katliam, yıkım ve sürgüne dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar, yüzlerce kişinin şehit olmasına, binlerce kişinin yerinden edilmesine, evlerin, hastanelerin ve sığınma merkezlerinin yakılmasına yol açtı. İşgalciler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkımızın defalarca engellediği yerinden edilme planlarını hayata geçirme çabası içinde."

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.