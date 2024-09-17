Hamas'tan İsrail'in Katliamına Tepki

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Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği katliamı kınayarak, İsrail katliamları karşısındaki "uluslararası sessizlikten" üzüntü duyduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinli sivillerle dolu yerleşim alanına acımasız saldırılar gerçekleştirerek bir katliam daha gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu birçok evin yıkıldığı, onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı vurgulanan açıklamada, ölü ve yaralıların çoğunun hala enkaz altında olduğu ve bölgeye sürekli saldırı yapıldığı için bu kişilere ulaşılmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, "Bu iğrenç ve tekrarlanan suçlar, İsrail ordusunun soykırım savaşının bir devamı, Gazze'deki savunmasız sivillerin doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alınmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de masum sivillerin hedef alınarak uluslararası hukukun ihlal edilmesi karşısında uluslararası toplumun sessizliğinin ise üzüntü verici olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi bombaladığı saldırıda biri çocuk en az 4 Filistinli öldü, onlarca Filistinli ise enkaz altında kaldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in hedef aldığı evlerde 50'den fazla Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.