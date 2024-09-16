Hamas'tan İsrail'in Saldırısına Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'in Saldırısına Tepki

Mahmud Merdavi, İsrail'in Eriha'daki okula saldırısını 'sefil bir girişim' olarak nitelendirdi.

16.09.2024 17:50
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Hamas'ın yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentindeki Arab Keabine İlkokuluna saldırısının, Filistinlileri korkutmak ve bölgeden "tehcirini sağlamak" amaçlı "sefil bir girişim" olarak nitelendirdi.

Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha önce de kentin altyapısına ve çok sayıda vatandaşın mülküne yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Merdavi, Arap Keabine ilkokuluna düzenlenen saldırının vatandaşları korkutmak ve onların bölgeden "tehcirini sağlamak amaçlı sefil bir girişim" olduğunu kaydetti.

Söz konusu "faşist tutumların" Filistin halkını topraklarından ve haklarından vazgeçirmeyeceğini vurgulayan Merdavi, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, gaspçı İsraillilerin terör saldırılarına karşı koymak için ellerinden geleni yapmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ellerinde sopalarla, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokuluna saldırı düzenlemişti. Öğrenci ve öğretmenleri darbeden saldırganlar, çevreden engel olmaya çalışanlara da saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, saldırıda yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Saldırısına Tepki - Son Dakika

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