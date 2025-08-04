Hamas'tan İsrailli Esirlerle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Hamas'tan İsrailli Esirlerle İlgili Açıklama

04.08.2025 01:26
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Kassam Tugayları, Gazze'de insani koridor şartıyla İsrailli esirlere yardım etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tüm Filistinliler için insani koridorlar açılması" şartıyla İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönünde Kızılhaç'tan gelecek her türlü talebe yanıt vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Kassam Tugayları, Kızılhaç'tan gelecek İsrailli esirlere yiyecek ve ilaç ulaştırılması yönündeki her türlü talebe olumlu yaklaşmaya ve yanıt vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, "Bunu kabul etmek için Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde halkımıza gıda ve ilaç ulaşımını sağlayacak insani koridorların sürekli ve doğal şekilde açılması ve esirlere paket teslimatı yapılacağı zamanlarda her türlü uçuşun durdurulmasını şart koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kassam Tugayları'nın "İsrailli esirleri kasten aç bırakmadığını" vurgulayan Ebu Ubeyde, esirlerin, Kassam Tugayları'nın ve genel olarak Filistin halkının yediğini yediklerini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "Filistin halkına karşı uyguladığı aç bırakma politikası ve abluka devam ederken İsrailli esirlerin özel bir ayrıcalık elde edemeyeceğini" vurguladı.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Kızılhaç Bölge Ofisi Başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kızılhaç'ın İsrailli esirlerin içinde bulundukları kötü koşullar nedeniyle uygun tedavi ve beslenme almalarını sağlamak için Hamas ve Gazze'deki tüm taraflara karşı gerekli adımları atması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ni abluka ve saldırılarla kıtlığa sürükleyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin "sistematik ve kasıtlı açlığa maruz bırakıldığını ve Hamas'ın eylemlerinin uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu" ileri sürdü.

Kassam Tugayları tarafından 1 Ağustos'ta "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajıyla bir video yayınlanmıştı. Videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşılmıştı.

Kassam, 2 Ağustos'ta da Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in paylaşılan videosunun devamını yayınlamıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hava Durumu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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