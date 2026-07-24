Hamas'tan Kozo Okamoto'ya Taziye

Hamas, Lübnan'da vefat eden Filistin destekçisi eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto için taziye mesajı yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün hayatını kaybeden Okamoto için şu ifadeler kullanıldı:

"Hamas, Filistin halkının ve dünyanın özgür insanlarının huzurunda, fedakarlık ve özveriyle dolu bir hayatın ardından 23 Temmuz Perşembe günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vefat eden Japon devrimci savaşçı Kozo Okamoto'nun ölümünü derinden üzüntüyle karşılıyor."

Okamoto'nun, işgale karşı direnişten İsrail hapishanelerindeki direncine kadar uzanan yaşamıyla, Filistin davasına ve Filistin halkının haklarına kararlılıkla destek verdiği vurgulanan açıklamada, Okamoto'nun insani ilke ve değerleri temsil eden bir mücadele örneği sergilediğine işaret edildi.

Okamoto'nun, "özgürlüğün simgesi" olarak nitelendirildiği açıklamada, kendisinin aynı zamanda zulüm ve baskı güçlerine karşı direnişin ve Filistin halkının adil davasına yönelik uluslararası dayanışmanın sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edileceği kaydedildi.

1972'deki saldırı ve sonrası

30 Mayıs 1972'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı gerçekleştirilmişti.

Okamoto, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile birlikte planlanan bu eyleme katılan 3 Japon Kızıl Ordusu üyesinden biriydi.

Olay yerinde diğer iki üye öldürülürken, Okamoto yaralanıp yakalanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Okamoto, 1985 yılında İsrail ile Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

FHKC, Okamoto'nun İsrail hapishanelerinde geçirdiği 13 yıllık sürenin çoğunu hücre hapsinde geçirdiğini, sistematik bir şekilde işkence gördüğünü ve elleri arkadan kelepçeli halde yerden yemek yemeye zorlandığını belirtmişti.

Serbest bırakılmasının ardından Lübnan'a giden Okamoto, 1997 yılında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmak, resmi belgede sahtecilik ve sahte pasaport bulundurmak suçlamalarıyla tutuklandı ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha sonra Lübnan'a dönen Okamoto, 1997 yılında tutuklandı. Filistin yanlısı grupların haftalarca süren protestolarının ardından 2000 yılında Japonya'ya iade edilmekten kurtulan Okamoto'ya, Lübnan'da siyasi sığınma hakkı tanındı.

Filistin mülteci kamplarında bir halk kahramanı olarak bilinen Okamoto, hayatının geri kalanını Beyrut'ta FHKC'nin koruması altında, büyük ölçüde gözlerden uzak ve Japonya tarafından aranarak geçirdi.

FHKC tarafından yapılan açıklamada, Okamoto'nun 23 Temmuz Perşembe günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.