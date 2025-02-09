Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

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Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin açıklamasını şiddetle kınayarak, bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının, Suudi Arabistan ve Filistin halkına karşı saldırgan ifadeler içerdiği, kibirli üslup ile toprak sahiplerinin tarihi haklarını göz ardı eden sömürgeci zihniyeti yansıttığı aktarıldı.

"Suudi Arabistan'ın, bu sorumsuz, saygısız ve asgari diplomatik normlardan yoksun açıklamaları reddeden tutumundan" övgüyle söz edilen açıklamada, Riyad'ın, Filistin halkını zorla yerinden etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı kararlı duruşu ve Filistin meselesi ile Filistinlilerin topraklarında bağımsız devlet kurma meşru haklarına verdiği destek takdir edildi.

İsrail'in Arap ülkelerindeki yayılmacı açgözlülüğünü yansıtan bu sömürge yanlısı açıklamalar karşısında tek vücut olacak tutum sergilenmesi için Arap ülkelerine çağrıda bulunan Hamas, ayrıca Filistin halkını hedef alan saldırıları durdurmak için de etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Şubat'taki röportajında Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir." demişti.