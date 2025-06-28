Hamas'tan Saldırı: İsrail Askerleri Öldü ve Yaralandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda 4 ekskavatöre düzenledikleri saldırıda İsrail askerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasının merkezinde Yasin 105 füzeleriyle 4 Siyonist mühendislik ekskavatörünün hedef alındığı ve ekskavatörlerin içinden alevlerin yükseldiği kaydedildi.

Saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğuna işaret edilen açıklamada, askerleri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin indiği belirtildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada, dün Abesan el-Kebira'da bir Merkava tankı ile bir D9 askeri buldozerinin iki adet yüksek patlayıcılı kara mayını ile hedef alındığı belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait bir aracın yüksek patlayıcı ile hedef alınarak patlatıldığını, 5 nolu karayolu üzerinde de makineli tüfeklerle İsrail ordusuna ait bir ekskavatörün hedef alındığını duyurdu.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.