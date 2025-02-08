Hamas'tan Taktik Pankart:"Biz Tufanız" - Son Dakika
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Hamas'tan Taktik Pankart:"Biz Tufanız"

Hamas, esir takası sürecinde büyük bir pankart astı. 5. turda 3 İsrailli esir serbest bırakılacak.

08.02.2025 11:17
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Bu cümle pankarta Kassam Tugayları tarafından Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir "yumruk" resmi de yer alıyor.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki esirlerin teslim edileceği noktada, 7 Ekim 2023'ten bu yana beşinci grup esirin teslimi için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak, Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

Filistinliler, esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim törenine katılmak için teslim alanına akın ediyor.

Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5'inci turunda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında yarın 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Taktik Pankart:'Biz Tufanız' - Son Dakika

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