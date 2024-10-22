Hamas'tan Uluslararası Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Uluslararası Eylem Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki kuşatma ve saldırılarına karşı uluslararası müdahale istedi.

22.10.2024 19:48
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "tüm dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planlarını uyguladığını" belirterek, İsrail'in gerçekleştirdiği "etnik temizlik suçu ve katliamların durdurulması için" uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 18 gündür sürdürdüğü kuşatma ve saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Faşist işgalci İsrail ordusu, generallerin planı olarak bilinen suç planını Gazze'nin kuzeyinde uygulama girişimlerini sürdürüyor. Okulları, hastaneleri kuşatıyor, savunmasız insanlara ve yerinden edilenlere karşı katliamlar gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki abluka ve saldırılara ilişkin, "İşgalci İsrail ordusu, canlı yayında tüm dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planını uyguluyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in "göçe zorlama, etnik temizlik suçları ile katliamları" durdurmak için uluslararası sistemin acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Cibaliya, Meşru Beyt Lahiya ve genel olarak Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in okulları, barınma merkezleri ve hastaneleri hedef alarak günlük katliamlar yaptığı, kapsamlı bir yıkım gerçekleştirdiği, etnik temizlik suçu işlediği ve Filistinlileri göçe zorladığına dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıklarıyla tüm uluslararası kanunları ve anlaşmaları apaçık bir şekilde ihlal ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası sistemin sessizliği ve eylemsizliği ile ABD yönetiminin Siyonist düşmanın (İsrail) suçlarına ortak olan tutumu olmasaydı, bu suçlar işlenmezdi." ifadesine yer verildi.

Arap, İslam ve dünya ülkelerindeki toplumlara seslenilen açıklamada, Gazze'de işlediği suçları durdurmak için İsrail'e ve başta ABD olmak üzere onu destekleyen batı ülkelerine baskı uygulama çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine, yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak attığı bildirilerde bölge halkından Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istemişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Ordu, Son Dakika

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