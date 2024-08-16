Hamas Üyesi: İsrail, Filistinlileri Göçe Zorlayarak Soykırımı Derinleştiriyor - Son Dakika
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Hamas Üyesi: İsrail, Filistinlileri Göçe Zorlayarak Soykırımı Derinleştiriyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve soykırımı derinleştirdiğini belirtti.

16.08.2024 18:46
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini belirtti.

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı saldırılarında, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Hamas yetkilisi, açıklamasında, "İşgal güçlerinin 'güvenli bölgeleri' defalarca hedef aldığını, masum insanlara karşı en korkunç katliamları yaptığını biz gördük ve tüm dünya izledi." ifadelerine yer verdi.

Rışk, İsrail'in sadece bölgeleri boşaltmayı hedeflemediğini, aynı zamanda sistematik bir şekilde, Filistin halkına karşı yeni katliamlara zemin hazırlamayı ve uluslararası hukuka göre açıkça savaş suçu sayılan insanlık suçlarını sürdürmeyi hedeflediğine işaret etti.

Binlerce sivilin defalarca yerinden edilmesiyle, uluslararası insani anlaşmaların ve yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydeden Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini aktardı.

Rışk, devam eden İsrail saldırılarından Tel Aviv yönetimine destek olan ABD yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayarak, dünya liderlerini İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mavasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlilerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, yaptığı tahliye uyarısının hemen ardından kentin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli ölmüştü.

İsrail, El-Mevasi'nin "güvenli olduğunu" iddia etmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'de kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göçü güneyde yer alan Han Yunus'a ve en sonra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırarak sürdürmüştü.

Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Üyesi: İsrail, Filistinlileri Göçe Zorlayarak Soykırımı Derinleştiriyor - Son Dakika

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