Hamas ve Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Hizbullah, İsrail üsleri ile askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde düzenlenen 5 saldırıda 3 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırılarda Yasin 105 füzeleriyle hedef alınan 3 İsrail tankının ve bir buldozerin de imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan, Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üss ile bir gasbedilmiş Filistin toprağının hedef alındığı duyuruldu.

Hedef alınan noktaların Hayfa kentinin güneyindeki Tirat el-Karmel üssü ile İsrail'in Golani Tugayı'nın idari merkezi olan Şaraga üssü olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin olduğu 17 ayrı topluluğun hedef alındığı kaydedildi.