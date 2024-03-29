Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef alan saldırılar düzenledi - Son Dakika
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Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef alan saldırılar düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ve tanklarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Her iki grup, Telegram hesaplarından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki bir evde barikat kuran İsrail askerlerini hedef aldıklarını ve Tel Hava Mahallesi'nde bir tankı imha ettiklerini bildirdi. Kudüs Seriyyeleri ise Han Yunus kentinin batısında bir pusuda 6 İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

29.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:12
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ve tanklarını hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Her iki grup Telegram hesaplarından ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi yakınındaki bir evin içinde barikat kuran bir grup İsrail askerini TBG ile güçlendirilmiş top mermisiyle hedef aldıkları belirtildi.

Saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'e ait bir helikopterin askerleri tahliye için iniş yaptığı aktarıldı.

Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel Hava Mahallesi'nde de İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini bildirdi.

Öte yandan Kudüs Seriyyeleri de Han Yunus kentinin batısında kurdukları bir pusuda 6 İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad, İsrail askerlerini hedef alan saldırılar düzenledi - Son Dakika

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