Hamas ve İsrail arasında esir takası müzakerelerinde anlaşmazlık

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yapılan dolaylı müzakerelerde esir sayısına ilişkin anlaşmazlık bulunduğunu aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail'in, Hamas'ın ABD'nin esir takasıyla ilgili önerisine cevabını beklediği belirtildi.
Haberde, Hamas'ın arabulucuların önerdiği genel hatları esas alan bir anlaşmayı kabul etme olasılığının yüksek olmadığı ifade edildi.
İki taraf arasındaki temel anlaşmazlığın İsrail'in esir takasında ilk aşamada Hamas'ın elindeki kadın, yaşlı ve askerlerden oluşan 40 kişinin serbest bırakılmasını istemesinden kaynaklandığı kaydedildi.
Hamas'ın ise elinde bu kriterleri taşıyan 40 esir olmadığını ilettiği ve daha az sayıda esir salıvermeyi önerdiği belirtildi.
Haberde ayrıca Hamas'ın elindeki 40 İsrailli esire karşılık, 900 Filistinlinin serbest bırakılacağı ve 42 gün ateşkes sağlanacağı ifade edildi.
Hamas'tan dün yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiği, önerinin inceleneceği ve daha sonra tutumları hakkında bilgi verileceği kaydedilmişti.
Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarılmıştı.
Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.
Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.
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