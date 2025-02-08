Hamas ve İsrail'den Esir Takası

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İsrail basını, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda 183 Filistinlinin serbest bırakılma işlemlerine başlandığını duyurdu.

Hamas'ın 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında 183 Filistinli esirin salıverilmesi bekleniyor.

Yediot Ahronot gazetesi, İsrail hapishane yönetiminin, serbest bırakılacakların işlemlerine başladığını ve esirlerin otobüslere bindirildiğini aktardı.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edimişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.