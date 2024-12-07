Hamas ve Rusya'dan Kalıcı Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Hamas ve Rusya'dan Kalıcı Ateşkes Görüşmesi

Hamas, Rusya ile Gazze'de kalıcı ateşkesi ve insani yardım konularını görüştü.

07.12.2024 01:46
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Hamas hareketinden bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmanın yollarını görüştü.

Hamas'tan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkanlığında bir heyet Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden katliamlarının ele alındığı görüşmede, "Kalıcı ateşkese ulaşma yolları ve bölgesel gelişmelerle baş etme mekanizmaları" konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ve yerleşim planlarını uygulamaya yönelik adımlarının yanı sıra, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların karşı karşıya kaldığı ihlaller konusuna değinildi.

Bogdanov, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ve insani yardım sağlanması" çağrısında bulunarak, "Filistin halkının haklarını garanti altına alacak ve devam eden İsrail ihlallerine son verecek kapsamlı bir siyasi çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaların önemini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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