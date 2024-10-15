Hamas yetkilisi: "İşlenen katliamlar İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bölme planına başladığını doğruluyor"

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananların, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bölme ve sakinlerini göçe zorlama planının başladığını doğrulayan "tam bir soykırım" olduğunu söyledi.

Hamdan, yayımladığı görüntülü mesajda, Gazze'nin kuzeyinde 11 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında sıkışıp kalan yüzbinlerce Filistinlinin durumuna değindi.

Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında mahsur kalan bölge sakinlerinin saldırılar ve insani yardımın girişinin engellenmesi nedeniyle felaket bir insani durumla karşı karşıya kaldığını aktardı.

İsrail ordusunun saldırısına ilişkin Hamdan, "Faşist İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzeyini Gazze kentinden ayırmak için yüzlerce askeri araç ve binlerce askerle düzenlediği saldırı 11. gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, yüzbinlerce sivilin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini kuşattı, çoğu kadın ve çocuk 342'den fazla kişi şehit oldu." dedi.

Hamas yetkilisi, "Başta Cibaliya beldesi ve mülteci kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananlar terörist işgalci İsrail ordusunun sivillere yönelik katliamlar yaptığı tam bir soykırımdır." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'yi bölme planlarına dikkati çeken Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde artan katliamların, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzeyini bölmeyi ve sakinlerini göçe zorlamayı kapsayan "generallerin planını" uygulamaya başladığını ifade etti.

Hamdan, Gazze'nin kuzeyinin bombardıman ve tahrip edilerek kuşatma altına alındığını belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde gözlemlenen her şey ahlak yoksunu faşist generallerin hazırladığı, modern tarihin en kirli askeri planlarından biriyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Hamas yetkilisi, ABD yönetiminin İsrail hükümetine "soykırımı durdurma" çağrısı yapmaktan öteye geçmediğini ve böylece ABD'nin de İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşın araçlarından birine dönüştüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki 3 bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.