Hamas Zırhlı Araç Vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısını tanksavar füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki El-Fahuri bölgesinde bir İsrail zırhlı aracının "P-29" tipi tanksavar füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından bir İsrail helikopterinin bölgeye iniş yaparak tahliye gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da 858 asker hayatını kaybetti, 5 bin 906 subay ve asker de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise son 24 saatte 28 Filistinli öldürüldü, 179 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 54 bin 84'e, yaralıların sayısı da 123 bin 308'e ulaştı.