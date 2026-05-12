Hamdi Ulukaya Fenerbahçe Formasıyla New York Sokaklarında Mamdani Ve Çocuklarla Futbol Oynadı
Hamdi Ulukaya Fenerbahçe Formasıyla New York Sokaklarında Mamdani Ve Çocuklarla Futbol Oynadı

12.05.2026 16:21  Güncelleme: 17:28
New York’ta düzenlenen sokak futbolu etkinliğine katılan Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe formasıyla New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve çocuklarla top oynadı.

(ANKARA) -ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile New York sokaklarında çocuklara yönelik düzenlenen bir sokak futbolu etkinliğine üzerinde Fenerbahçe formasıyla katıldı.

Ulukaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolun çocukluk yıllarında kendisine "insanları bir araya getirmeyi, aidiyet duygusu yaratmayı ve saha dışına taşan beceriler kazandırmayı" öğrettiğini belirtti.

Ulukaya paylaşımında, "Çocukların oynadığı, ailelerin tezahürat yaptığı ve tüm toplumun futbol aracılığıyla bağ kurduğu bir sokak görmek büyülüydü" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Ulukaya'nın Fenerbahçe forması, Mamdani'nin ise Arsenal forması giymesi dikkati çekti.

Göçmen bir girişimci olarak ABD'de başarı hikayesiyle tanınan Ulukaya, son yıllarda toplumsal dayanışma, mülteci hakları ve gençlere yönelik sosyal projelere verdiği destekle de öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

