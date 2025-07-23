Hamile Gazeteci Caberi ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Vela Caberi isimli hamile bir gazeteci, karnındaki bebeği, 4 çocuğu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetti.

Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gazeteci Caberi ve ailesinin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

AA muhabirinin Gazze'deki Şifa Hastanesi kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Caberi'nin Tel Heva Mahallesi'ndeki evini bombaladı.

Saldırıda hamile olan gazeteci Caberi, karnındaki bebeği, eşi Fadi eş-Şair ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Caberi'nin çok sayıda medya kuruluşuyla çalışan bir serbest gazeteci olduğu kaydedildi.

Hükümetin Medya Ofisi, 2 gün önce de gazeteci Tamir ez-Zeani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 231'e yükseldiği ifade edildi.

Medya Ofisi, İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını şiddetle kınadığını belirtti.

"Açlıktan ölmekten korkmuyorum"

Caberi, ölümünden iki gün önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ile Filistinlilere açlığı dayatmasından yakınarak, "Açlıktan ölmekten korkmuyorum. Bu çılgın savaş devam ederse yaşanılacak üzüntülerden endişe ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinli gazeteci, "Yiyeceğe ihtiyacımız var, sebzeye ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinde insanların normal şekilde yediği tabii yiyeceklere, vitamine, onurlu bir hayata ihtiyacımız var." sözlerini paylaşmıştı.

Vela Caberi daha önceki bir paylaşımında da, "Gazze'deki insanların midelerinin guruldaması tüm dünyadan duyuluyor. Ama onlar tepki vermek yerine kulaklarını tıkamayı tercih etti." sözleriyle İsrail'in ihlalleri karşısındaki uluslararası acziyeti eleştirmişti.