Hamile Tibet antilopları Hoh Xil'e göç etmeye başladı - Son Dakika
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Hamile Tibet antilopları Hoh Xil'e göç etmeye başladı

Hamile Tibet antilopları Hoh Xil\'e göç etmeye başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bulunan Tibet antilopları, doğum yapmak için yıllık göçlerine başladı. İlk grup antiloplar, koruma alanının merkezinde bulunan Zonag Gölü'ne doğru hareket etti. Göç yolu üzerindeki koruma istasyonları, hayvanların üreme noktalarına rahatsız edilmeden ulaşmalarını sağlamak için önlemler alacak. Tibet antilopları, Ağustos civarında yavrularıyla birlikte bölgeden ayrılıyor. Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında olan antiloplar, Xizang Özerk Bölgesi, Qinghai eyaleti ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

08.05.2024 16:07
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XİNİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hamile Tibet antiloplarının, doğum yapmak için Çin'in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın merkezine doğru yıllık göçü başladı.

Koruma alanının yönetim bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Salı günü sabah saat 10.17 itibarıyla 47 Tibet antilobundan oluşan ilk grup, Hoh Xil'in merkezinde yer alan Zonag Gölü'ne giderken Qinghai-Xizang Karayolu'ndan geçiş yaptı.

Göç yolu üzerindeki koruma istasyonları, hayvanların üreme noktalarına rahatsız edilmeden ulaşmalarını sağlamak için geçici trafik kontrolü, korna çalma yasağı ve devriye gezme gibi önlemler alacak. Koruma alanının yönetim bürosu, göçün zaman, miktar ve ilgili şartları konusunda da gözlemlerde bulunacak.

Her yıl Kasım ya da Aralık aylarında çiftleşen on binlerce hamile Tibet antilobu, doğum yapmak için Hoh Xil'e göç etmeye başlıyor ve Ağustos civarında yavrularıyla bölgeden ayrılıyor.

Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında olan ve bir zamanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan antiloplar, çoğunlukla Xizang Özerk Bölgesi, Qinghai eyaleti ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunuyor.

Tibet antiloplarının korunması konusunda Çinli bir uzman olan Wu Xiaomin, Tibet antilopları gibi yabani hayvanların etkin bir şekilde korunmasının ve Tibet antiloplarının göç yollarının optimize edilmesinin son yıllarda ulusal parkların inşa edilmesi sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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