Hamilton'da Cadılar Bayramı Koşusu'na yaklaşık 500 kostümlü yarışmacı katıldı

Hamilton'da Cadılar Bayramı Koşusu'na yaklaşık 500 kostümlü yarışmacı katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde pazar günü yapılan 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'nda kostümlü yarışmacılar yer aldı. Yaklaşık 500 kişi, geleneksel etkinlik kapsamında 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarıştı.
HAMILTON, 26 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde 2026 Cadılar Bayramı Koşusu'na katılan kostümlü yarışmacılar, 25 Ekim 2026.
Kanada'nın Hamilton kentinde pazar günü gerçekleştirilen geleneksel etkinlikte yaklaşık 500 kişi 1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?