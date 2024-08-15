Hamsi avlama limitleri belirlendi - Son Dakika
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Hamsi avlama limitleri belirlendi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığınca getirilen hamsi avlama limitlerinin, balıkçı gemilerinin uzunluğu ve av aracı gibi özellikleri dikkate alınarak belirleneceğini belirtti. Balıkçılar, gemilerine tahsis edilen hamsi avlama hakkını sezon boyunca elinde bulunduracak.

15.08.2024 11:43
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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığınca getirilen hamsi avlama limitlerinin, balıkçı gemilerinin uzunluğu ve av aracı gibi özellikleri dikkate alınarak belirleneceğini belirterek, "Balıkçı, gemisine tahsis edilen hamsi avlama hakkını sezon boyunca elinde bulunduracak." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, Bakanlıkça yayımlanan su ürünleri avcılığının düzenlenmesine ilişkin tebliğlerin 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Düzenleme kapsamında hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin avlanabilir miktarların belirlendiğini dile getiren Özkaya, "Yeni sezona hamsi avcılığında kota sistemiyle giriyoruz. Hamsi, balıkçılık sisteminin yüzde 65'ini oluşturuyor. Yeni sistemde hamsinin toplam avlanılabilir miktarı 400 bin ton olarak belirlendi. Ayrıca yüzde 25'lik hata payı olduğunu hesaba kattığımızda 'Yıllık 500 bin ton hamsi avlanabilecek.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Özkaya, balıkçıların haklarının güvence altına alınması amacıyla avlanabilecek hamsi miktarının belirlendiğini vurgulayarak,"Yeni düzenlemeyle, balıkçı gemilerinin av aracı özellikleri ve uzunluklarına göre avcılık potansiyelleri dikkate alınacak. Buna göre avlanabilecekleri hamsi miktarı her bir gemiye tahsis edilecek. Balıkçı, gemisine tahsis edilen hamsi avlama hakkını sezon boyunca elinde bulunduracak. Aktif olarak avcılık yapan gemilerimizin talebi halinde tahsis edilen hamsi miktarı artırılarak avcılık faaliyetleri kesintiye uğramayacak." diye konuştu.

Kota uygulamasının başarılı olabilmesi için denetimin önemine işaret eden Özkaya, balıkçıların da yakaladıkları hamsi miktarını doğru bildirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özkaya, Türkiye'de geçen yıl hamsi avcılığında rekor kırıldığını anımsatarak, "2023'te yaklaşık 274 bin ton hamsi yakalandığı kayıtlara geçti. Hamside belirlenen kota, piyasada herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacak, balık arzında sıkıntı yaşanmayacak. Bu düzenlemenin amacı, denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek. Piyasayı olumsuz etkileyecek bir düzenleme değil." dedi.

"Kaçak avcılık engellenmeli"

Düzenlemenin 2024-2028 yıllarını kapsayacağını belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu tebliğlerin hazırlık döneminde TBMM Balıkçı ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonda görevli milletvekillerimiz hem Mecliste hem de sahada çok yoğun mesai harcayarak her kesimin ayağına gidip görüşlerine başvurdu. Meclis Komisyonunun raporunun yayımlanma süreci halen devam ediyor. Balıkçıların önerileri arasında 15 Ağustos'ta uzatma ağıyla palamut avcılığının başlaması ve kaçak avcılığın engellenmesi de bulunuyordu. Alınan görüşlerin ilerleyen dönemlerde yürürlüğe alınmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

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