AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir\'i karış karış gezeceğini söyledi

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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, milletvekilliği döneminde olduğu gibi belediye başkanlığı dönümünde de kenti karış karış gezeceğini belirterek, Bu kardeşiniz nasıl milletvekilliği görevinde adım adım Bornova'yı da Bayraklı'yı da Karşıyaka'yı Konak'ı da 30 ilçenin tamamını gezdiğini gördüysek; belediye başkanlığında da adım adım gezeceğiz. Bize gelen taleplerde önceden ricacı makamdaydık. İcracı makamda değildik. Bize bir talep geliyordu. O talebi birilerinden rica etmek zorunda kalıyorduk. Allah'ın izniyle icracı bir makamda olarak bizzat çözüme kavuşturduğumuzu net bir şekilde göreceksiniz dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bayraklı ilçesinde bir araya geldi. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın da yer aldığı toplantıya partililer de katıldı. İzmirlilerle, STK'lar ve derneklerle değişik vesilelerle hep bir araya geldiklerini belirten Dağ, Bazen milletvekili olduk. Bazen milletvekili adayı olarak sizlerle muhabbet ettik. Bazen Genel Başkan Yardımcısı olduğumuz dönemde, bir talebiniz oldu. ya telefonla görüştük ya da ziyaret ettik. Talepleri gidermeye gayret ettik. Şunu söylüyorum. Allah'a hamdolsun 12 yıllık milletvekili dönemindeki 3 yıllık kuralını sonuna kadar savunduk. 12 yıl boyunca bu şehrin her yerinde bir izimiz oldu. Bayraklı'nın 23 mahallesinde, herhalde gitmediğimiz yer yoktur. Mahallelerin her birinde en az ya 50 defa ya 100 defa bulunmuşuzdur. İnsanların hayatına dokunmaya gayret ettik. İnsanların bizden bir talebi varsa, çözüm üretmek için gayret sarf ettik. Belki hepsini çözemedik. Belki hepsinde netice alamadık. Ama bu anlamda samimi bir şekilde çabamızı hayata geçirmeye gayret ettik. Buna da sizin içinizden şahit olan birçok kardeşimiz var. Bu geçmiş açısından bize yeterli oluyor. Bu geçmiş, önümüzdeki süreç açısından kefaret teşkil ediyor. Yani siz bir şeyler söylüyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda bazı vaatlerde bulunuyorsunuz, iz bırakacağız diyorsunuz. 'Bu bırakmak istediğinizdeki izdeki imzanız kefaretiniz nedir' denildiğinde; bizim en bariz kefaretimiz, 12 yıllık geçmişimiz ve sizlersiniz. dedi.

ÇÖZÜME KAVUŞTURDUĞUMUZU NET GÖRECEKSİNİZ.

Yeni bir yola çıktıklarını söyleyen Dağ, Artık yeni bir sürece giriyoruz. Bu sürecin İzmir için gerekli ve elzem olduğu nettir. Bugüne kadar hemşeri veya meslek derneği ne olursa olsun STK'larla iletişim halinde olduk. Şunu net bir şekilde bilin ki, önümüzdeki süreçte de bu iletişim devam edecektir. Ben genelde şunu söylüyorum. İnşallah 1 Nisan'da bu kardeşiniz, evladınız bu şehrin 'şehr-i emini' olduğunda belki 3-5 ay sokaklarda görmeyeceksiniz. Çünkü bizim brifingler almak gibi bir görevimiz olacak. Ama sonrasında yine bu kardeşinizi nasıl milletvekilliği görevinde adım adım Bornovayı'da, Bayraklı'yı da Karşıyaka'yı Konak'ı da 30 ilçenin tamamını gezdiğini gördüysek; belediye başkanlığında da adım adım gezeceğiz. Bize gelen taleplerde önceden ricacı makamdaydık. İcracı makamda değildik. Bize bir talep geliyordu. O talebi birilerinden rica etmek zorunda kalıyorduk. Allah'ın izniyle icracı bir makamda olarak bizzat çözüme kavuşturduğumuzu net bir şekilde göreceksiniz. STK'larla muhtarlarla içeride toplantı yaptığımızda, sağımızda solumuzda büyükşehrin bürokratlarının da burada olduğunu; İZSU ile meselesi olanın direk bürokrata söyleyeceğini, ESHOT ile bir talebi olanın direk bürokrata söyleyeceğini ve çözüm üreteceğimizi hep beraber göreceğiz. Bunlara çok ihtiyacımız var. Bunlar olması gereken şeyler. Ben bunları konuşuyor olmaktan hicap duyuyorum. Hicap duyduğum bir şey, toplantı salonuna gelirken asansörden çıkarken Diş Hekimleri Odası bizi davet etti. 15 diş hekimimiz karşıladı. Ki bunlar size ideolojik olarak karşı olduklarını söyledi. Ne vadedelim ne isterseniz dediğimde bize 'şehri temizleyin' dediler. Bu vaad olmaz, olamaz. Bunu zaten yapacağız. Bunların hepsinin kısa sürede çözüme kavuştuğunu hepimiz göreceğiz ifadesini kullandı.

Menemen'de açıkladığı ilk somut vaadi olan otobüs binişlerinde '90 dakika uygulaması'nı tekrar getireceklerini kaydeden Dağ, İlk çözüme kavuşturacağımız iş bu olacak. İzmir'in tamamında vatandaşımızın lehinde ne olacaksa bunların takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte proje ve vaatlerimizi sizlerle paylaşacağız. Oylarınızın talibiyiz dedi.

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ise, Bizim bir hayalimiz var. İlk 1 yılımızın sonunda, bize oy vermemiş oy vermeyi bile düşünmeyen hemşerilerimizin 'Ben hiç oy vermedim. Hatta kazanmamaları için de çok çalıştım. Ama iyi ki de kazanmışlar. İyi ki de bunlar gelmiş. İyi ki de hizmet gelmiş' dedirtebilmek. En büyük hedef ve idealimiz bu diye konuştu.(DHA)