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Hamza Dağ'dan Karşıyaka'ya stat desteği (3)

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Göztepe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Eski Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya da yer aldı. Gürsel Aksel Stadı'na her gelişinde duygulandığını söyleyen Hamza Dağ, Diğer statlara gelince de duygulanıyoruz. Çünkü çok ciddi emekler ortaya konuldu. İşin projelendirilmesi, yapılması, İzmir kamuoyunun ikna edilmesi kolay bir iş değildi. Böyle bir eser ortaya çıkmış oldu. Her geldiğimizde, önünden bile geçtiğimizde 'Burada bir izimiz var, eserimiz var' diyoruz. 'İzmir'in 30 ilçesinde izimiz var' diyoruz. Şimdi de önümüzdeki 5 yılda büyükşehir belediye başkanı olarak 'İz bırakacak işler yapalım, bunu hep birlikte ekip ruhuyla yapalım' diyoruz. Benim, tek başıma yapabilme kudretim yok. Hep birlikte bu şehri ayağa kaldıracağız. İz bırakacak işler yapacağız. Onu da inşallah önümüzdeki dönemde canla başla çalışarak hayata geçireceğiz dedi.

İzmir'deki spor kulüplerinin tesisleşmesine ve iyi sporcular yetiştirmesine verecekleri desteğin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine önem vereceklerini kaydeden Hamza Dağ, En ücra sokaklara kadar evlatlarımızı sporla iştigal edici her türlü faaliyetin arkasında olacağız. Biz bunları yaparken kulüplerimize destek olma amacıyla yaptığımız gibi bu şehrin evlatları sporla ilgilensin düşüncesindeyiz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket edelim. Hükümetimiz sac ayağının biri zaten var. Sac ayağının diğeri büyükşehir belediyesi başkanlığı nasip olduğunda şehrimize tesisleşme ve her branşta çocuklarımızın sporla ilgilenmesi noktasında çaba sarf edeceğiz. Kulüplerin yanında olacağız. Göztepe için Torbalı ve İnciraltı tesislerinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.

'SÜPER LİG'DE 2-3 İZMİR TAKIMI OLACAK'

Süper Lig'de İzmir takımının olmamasının şehrin siyasetçilerinin eksiği olduğunu dile getiren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, Spor camiasının da eksiğidir ama önce çuvaldızı kendimize batıralım. Suçu kendimizde bulalım. Önümüzdeki sezon önce Göztepe Süper Lig'de olacaktır. Bir tane takım İzmir'e yakışmaz. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde birden fazla takımın Süper Lig'de olması gerekir. Bizim dönemimizde spor camiamızla birlikte mesafe katettiğimizi inşallah göreceğiz. İnşallah Süper Lig'de 2-3 takımımızın olduğunu göreceğiz mesajı verdi.

'İZMİR SANDIKÇA CEVAP VERECEK'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gürsel Aksel Stadı'nın sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en güzel stadı olduğunu belirterek, Bir hayali gerçekleştirdik. Bu hayali kurarken Hamza başkanımızın büyük katkısı oldu. Mehmet Sepil başkanla birlikte adeta her detayı düşündük. Bu güzel stadı yaptık, işte eser burada. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sadece burası değil, İzmir'e kazandırılan eserler noktasında büyük işler yaptı. İnşallah İzmirli hemşerilerimiz bu işlere, icraatlarına bakıp, bu stadı Çin Seddi gibi değerlendirenlere sandıkta çok güzel cevabı da verecektir diye konuştu.

'SÜPER LİG'E TALİBİZ'

Eski Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nın projesini 2016'da sunumu yaptıklarında Hamza Dağ'dan büyük destek aldıklarını ifade edip, Vekilimiz hep yanımızda oldu. Hep birlikte bu stadı kazandık. Kendisine stadın yapılmasındaki süreçte yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyoruz. Göztepe bir spor kulübü, tabii futbol ön planda. İzmir'imizin acil olarak Süper Lig'de temsil edilmesi gerekiyor. Göztepe olarak buna talibiz. Çok istiyoruz. İyi pozisyondayız, güzel bir yarış var. Futbola hakim bir vekilimiz var yanımızda. Kendisine gönülden çalışmalarında başarılar diliyorum. Göztepe ile ilgili projelerimizi aktardık. Kendisi her zamanki gibi destekleyeceğini söyledi dedi.