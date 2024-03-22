Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğini ziyaret etti.
Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, Konak Belediye Başkanı adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir milletvekili Şebnem Bursalı ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğine geçerek Birlik Başkanı Erdem Hünü ile görüştü.
Buradaki konuşmasında İzmir'in sanayisi, turizmi, tarihi, tarımı, kültürü ve 4,5 milyonluk nüfusuyla büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Dağ, "Bu güzellikler yurdunun potansiyelini enerjiye ve sinerjiye dönüştürmek için ve yaşayarak tecrübe ettiğimiz kronik sorunları çözmek için 11 ana başlık altında topladığımız projelerimiz hazır." dedi.
Esnafın sorunlarını her zaman önemsediklerini ve çözmek için çalıştıklarını ifade eden Dağ, "İzmirli hemşehrilerimize söz veriyoruz. Belediyemizle, esnafımızla, vatandaşlarımızla gece gündüz demeden çalışacağız. İzmir'i parmakla gösterilen modern bir şehir yapacağız. Eser ve hizmetlerimizle esnafımız kazanacak, İzmir'imiz kalkınacak. Çünkü biz İzmir'iz başarabiliriz." diye konuştu.
Konak Belediye Başkan adayı Çankırı da İzmir'in 30 ilçesindeki 1293 mahallesinde herkese dokunmaya çalıştıklarını anlattı.
Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu belirten Çankırı, "Konak artık kanı pompalayamıyor, İzmir'in kalbi sıkıntı çekiyor. Sizlerle beraber el ele, gönül gönülle inşallah ticaretiyle, limanlarıyla tekrardan bu şehri kalkındıracağımız ve güçlendireceğiz, emin olmanızı isteriz." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hünü ise Hamza Dağ'ın milletvekilliği döneminden bu yana İzmir esnafının yanında olduğunu söyledi.
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