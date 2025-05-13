Hamzabey Göleti Yüzde 90 Dolulukta

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamzabey Göleti, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Hamzabey Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanmasında büyük öneme sahip göletteki doluluk oranı artışı çiftçiyi sevindirdi.

Mahalle ve gölet çevresi dron ile görüntülendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Göletin doluluk oranı şu anda yüzde 90 seviyelerinde. Su baskınlarına karşı bu oranda tutuyoruz ancak istersek yüzde 100'e kadar çıkarabiliriz." dedi.