Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 km TIR Kuyruğu - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 km TIR Kuyruğu

Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 20 km TIR Kuyruğu
21.06.2026 16:34
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Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 20 kilometreyi buldu; sürücüler çözüm istiyor.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İzmir'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Ali Tokyürek, "Sınır kapısından 5-10 kilometre geriye Kapıkule'deki gibi sıra gişesi koyulsa, sürücüler istediği parka gider, istirahatini yapar, sırasını bekler, mağdur olmaz" dedi.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR'lar, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan kuyrukta TIR şoförleri saatlerce bekledi. Sürücüler, Kapıkule Sınır Kapısı'ne giden yoldaki gibi, Hamzabeyli yoluna da sıra gişesi konulmasını, böylelikle araçlarıyla TIR parklarında rahatça bekleyip, sıra oluşturmayacaklarını söyledi.

İzmir'den aldığı yükü Romanya'ya götüren 33 yıllık sürücü Ali Tokyürek, cuma saat 22.00'de sıraya girdiğini söyleyerek, "Aşağı yukarı 45-50 saattir kuyruktayım. Tuvalet sorunu var, en büyük sorunumuz o. Açlık sorunumuz var, uykusuzluk. Bütün zorlukları çekiyoruz. Her zaman çekiyoruz bunu. Aslında bunun çözümü basit. Herkes çeşitli fikirler ortaya atıyor. 5-10 kilometre geriye Kapıkule'deki gibi sıra gişesi koyulsa, istediği parka gider, istirahatini yapar, sırasını bekler. Mesaj geliyor zaten. Aşağı yukarı 30 saat de içeride bekleyeceğim" diye konuştu.

'ARABALARIN ÇARPMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Tokyürek, "İlk yapılması gereken bir gişe konulması Kapıkule'deki gibi, başka çözümü yok. Hayatımız tehlikede. Sürekli arabada oturamıyorsun, ayaklarımız tutuluyor. Benim yürümem gerekiyor, kalp hastasıyım. Aşağı indiğimizde arabaların çarpma ihtimali çok yüksek. Taksiler de tehlikeye giriyor burada. Kazalar oldu zaten. Bu sürekli gündeme getiriliyor. Hala bir çözüm yok. Bu sıkıntıyı sürekli yaşıyoruz. Başka bir iş de yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YEME İÇME PROBLEMLERİMİZ OLUYOR'

İstanbul'dan gelip Romanya'ya giden İrfan Uğurluoğlu da 2 gündür sırada beklediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha yeni içeri gireceğiz, Allah izin verirse. 2 akşam yolda yattık. ya sorunumuz sıralar. Başka bir sorunumuz yok. Burayı bir gişe konulmasını istedik, Kapıkule'deki gibi. Herkes yolda yatacağına bir parka girip de yatsa bu kadar mağdur olacağız. Onu yapmıyorlar. Tuvalet ihtiyacı mı oluyor veya arabanın yatması gerekiyor, takograf ihtiyacımız oluyor. Bunları yerine getiremiyoruz. Yerine getiremediğimiz zaman da bizim için de sıkıntı. Yeme içme problemimiz oluyor. Bir parka girip de burada parkta istirahat etmiş olsak, uğraşmayacağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 km TIR Kuyruğu - Son Dakika

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