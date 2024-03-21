Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda 21 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Tır şoförü Mevlüt İslamoğlu, AA muhabirine, Kayseri'den yüklediği mobilyayı Romanya'ya götürdüğünü söyledi.
Kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu anlatan İslamoğlu, "Bulgar tarafında biraz problem olduğunu söylediler, çalışmadıklarını söylüyorlar. Bunu ben de biliyorum. Tır kuyrukları bu nedenle oluşuyor." dedi.
İslamoğlu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'de olduğu gibi büyük tır parklarının yapılması gerektiğini söyledi.
"Uykusuz direksiyon başındayız"
Kosova'ya giden Abdullah Çelik de yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.
Tır sürücülerinin kuyruklarda temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını anlatan Çelik, "Lavabo yok, tuvalet yok. Uykusuz direksiyon başındayız. 'Hamzabeyli'ye yeni tır parkı yapılıyor' diye seviniyoruz ama daha büyük tır parkları yapılmalı. Bize Kapıkule'deki gibi istediğimiz parkta yatabilsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilsek çok iyi olacak. "dedi.
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