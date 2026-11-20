Gazze'de yüzlerce çocuk, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Han Yunus sahilinde düzenlenen yüzme etkinliğinde savaşın acılarını unutmaya çalıştı.

Çocukların birkaç saatliğine de olsa savaş ortamından çıkması ve mahrum kaldıkları çocukluklarını yaşaması amacıyla Tantiş Yüzme Eğitim Akademisi tarafından Han Yunus'un Karara sahilinde düzenlenen yüzme etkinliğine yüzlerce çocuk katıldı.

Katılımcılardan Muhammed el-Mısri (15), ateşkes öncesi dönemde İsrail hücumbotlarından açılan ateş nedeniyle denize girmenin bile zor olduğunu hatırlattı.

"Bugün içimizdeki negatif enerjiyi boşalttık. Deniz bizim nefes alabildiğimiz tek yer." diyen Mısri, savaş öncesinde kuzeydeki Beyt Lahiya sahilinde denize girdikleri günleri özlemle yad etti.

Deniz, Gazzeli çocukların "sığınağı" oldu

Etkinliğe katılan Şehed Selman (16), etkinliğe katılarak savaş ortamından uzaklaştıklarını söyledi.

Rahaf Amid er-Radi (13) de denizin, çadırda yaşayan çocukların "psikolojik sığınağı" ve oyun oynayacakları ve spor yapacakları tek yer olduğunu dile getirdi.

Ancak Radi, İsrail botlarından ateş açılması nedeniyle denizin her zaman güvenli olmadığına işaret etti.

Gazzeli çocuklar iradeleriyle imkansızı başardı

Tantiş Akademisinde yüzme hocası olan Necva Ebu Amra, "İrade imkansızı mümkün kılar." diyerek savaş zamanında kısıtlı imkanlara, İsrail'in saldırılarına ve zorlu hava koşullarına rağmen 3 bini aşkın çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini belirtti.

Ebu Amra, oyun ve eğlence alanlarını kaybeden çocukların, savaşın psikolojik etkilerinden uzaklaşmak için denizden başka seçenekleri kalmadığını hatırlattı.

Filistin Olimpiyat Komitesi üyesi Cemil es-Saduni ise 1999 yılında kurulan Tantiş Akademisinden binlerce yüzücü ve 100'ü aşkın eğitmen yetiştiği bilgisini verdi.

Akademinin savaş şartlarında bile faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Saduni, çocukların spora ve özelde de yüzmeye devam ediyor oluşunun yaşama, hayata ve denize olan tutkularını yansıttığını aktardı.