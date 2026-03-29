Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

29.03.2026 16:31
İsrail ordusunun Han Yunus'taki saldırılarında 1 Filistinli daha hayatını kaybederek can kaybı 9'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bugün düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 9'a yükseldi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerlerinin Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı çevresinde ateş açtığı saldırıda 1 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Son kayıpla birlikte gün içerisinde Han Yunus'ta hayatını kaybeden Filistinli sayısı 9'a yükseldi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Görgü tanıkları İsrail savaş gemilerinin de Han Yunus kenti sahiline ateş açtığını aktarmıştı.

Ayrıca İsrail helikopterleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açmıştı.

Hamas'tan İsrail saldırılarına tepki

Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kenti ile Han Yunus'ta polis noktalarını hedef almasıyla aralarında polis memuru ve sivillerin bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesinin Tel Aviv hükümetinin Filistin halkı aleyhinde işlediği suçların devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Açıklamada uluslararası topluma ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine, "sivillere ve sivil kurumlara saldırıların durdurulması, sorumlularının hesap vermesi ve halka yardım sağlamak için girişimlerde bulunulması" çağrısı yapıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 702 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 278'e, yaralı sayısının ise 172 bin 13'e çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

