Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Hanak- Damal kara yolu Mesire mevkisinde, İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Y.M.G'nin kullandığı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hanak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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