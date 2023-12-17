Hangzhou\'da At Ejderha Long Ma\'nın geçit töreni düzenlendi

HANGZHOU, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Gongshu bölgesindeki bir caddede At Ejderha Long Ma adlı mekanik cihazın geçit törenini izleyen insanlar, 16 Aralık 2023.

Mekanik cihaz 2014 yılında Fransız yapım şirketi La Machine tarafından Fransa ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlamak üzere üretilmişti. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)