Hangzhou'da Dijital Ticaret Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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Hangzhou'da Dijital Ticaret Fuarı Başlıyor

3. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda 400'den fazla ürün tanıtılacak. Uluslararası katılım artıyor.

18.09.2024 16:20
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BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda 400'den fazla yeni ürün ve teknoloji tanıtılacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Tang Wenhong, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yeni ürün ve teknolojilerin yaklaşık dörtte birinin yurtdışı menşeli olduğunu belirterek bu oranın bir önceki fuara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğunu söyledi.

32 ülke ve bölgeden önde gelen şirketlerin fuara katılacağını kaydeden Tang, uluslararası şirketlerin hem toplam katılımcı sayısının hem de sergi alanlarının yüzde 20'sinden fazlasını teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Tang'a göre fuarda geleceğin endüstrileri için bu yıl ilk kez kurulacak özel bir alanda akıllı robotlar ve alçak irtifa ekonomisi gibi alanlardaki son teknolojiler sergilenecek.

Fuarda Çin'in dijital ticaretine dair yayımlanacak rapor, Çin'in dijital ticaretinin başarılarına ve gelecekteki beklentilerine odaklanarak Çin'in küresel dijital uçurumu kapatma konusundaki bilgeliğini ortaya koyacak.

İlki 2022 yılında düzenlenen ve bu yıl Kazakistan ve Tayland'ın onur konuğu olduğu fuar, Zhejiang eyaleti yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Hangzhou, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

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