Hangzhou ve Dubai Arasında Yeni Uçuş Rotası!

HANGZHOU, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Hangzhou kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasındaki yeni uçuş rotası çarşamba günü faaliyete geçti. Böylelikle dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Emirates'in Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'nda resmi olarak hizmet vermeye başlamış oldu.

Rotadaki ilk seferi gerçekleştiren uçak, çarşamba günü saat 15.24'te Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı yetkililerinin açıklamasına göre Emirates'in işlettiği rotada Boeing 777-300ER tipi uçak kullanılacak ve uçuşlar perşembe gününden itibaren günlük olarak yapılacak.

Emirates Çin Genel Müdürü Li Xun, Hangzhou'nun dinamik sınır ötesi e-ticaret ekosisteminin ve zengin bilim-teknoloji sektör kaynaklarının, Dubai'nin serbest ticaret limanı konumuyla son derece uyumlu olduğunu söyledi.

Li, seferlerin başlamasının, iki kent arasında dijital ekonomi, uluslararası ticaret ve yolcu seyahati alanlarında daha fazla işbirliği fırsatı yaratacağını belirtti.

Yeni rotanın açılmasıyla Hangzhou ile Dubai arasındaki haftalık uçuş sayısı 3'ten 10'a yükseldi.