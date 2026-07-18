Hanife Hanım Okuma Yazma Öğrenerek Bağımsızlaştı - Son Dakika
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Hanife Hanım Okuma Yazma Öğrenerek Bağımsızlaştı

Hanife Hanım Okuma Yazma Öğrenerek Bağımsızlaştı
18.07.2026 11:18
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Siirt'te Hanife Çelepkolu, okuma yazma öğrenerek yaşamında önemli bir değişim sağladı.

Siirt'te oturan 36 yaşındaki Hanife Çelepkolu, okuma yazma öğrendikten sonra yıllarca başkalarının yardımıyla yürüttüğü işlerini kendi başına yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kent merkezinde 10 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Çelepkolu, çocukluk döneminde çevre baskısı nedeniyle eğitim hayatına başlayamadığı için uzun yıllar günlük yaşamını çevresindekilerin yardımıyla sürdürmek zorunda kaldı.

Yaşadığı zorlukların ardından Siirt Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) açılan okuma yazma kursuna katılan Çelepkolu, yıllar sonra okuma yazma öğrenmeyi başardı.

Böylece Çelepkolu, başkalarının yardımıyla yürüttüğü işlerini artık kendi başına yapabiliyor.

"Araçların nereye gittiğini millete sorardım"

4 çocuk annesi Hanife Çelepkolu, AA muhabirine, çocuk yaşta Mersin'e taşındıklarını ve çok istemesine rağmen okuma hayalini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Evlendikten sonra taşındığı İstanbul'da okuma yazma bilmemenin zorluğunu her zaman yaşadığını dile getiren Çelepkolu, "İstanbul'da bir yere gittiğim zaman yardım alıyordum. Herhangi bir otobüse, metroya bindiğim zaman bu araçların nereye gittiğini insanlara sorardım. Doktorun ismini bilmediğim için birçok kez yanlış doktora randevu aldım." dedi.

İstanbul'da geçen 11 yılın ardından tekrar Siirt'e döndüğünü anlatan Çelepkolu, bu kez de okula giden çocuklarının veli toplantılarında zorluklarla karşılaştığını kaydetti.

"Veli toplantısına gittiğim zaman çocuklarımın ismini yazmasını bilmiyordum. Kendi ismimi yazmayı bilmiyordum. İsmimi yazması için öğretmenlerden birine rica ederdim." diyen Çelepkolu, ÇATOM'u ziyaret ettikten sonra hayatının değiştiğini ifade etti.

"Herkesin okumanın yaşının olmadığını gelip öğrenmesini istiyorum"

ÇATOM'daki kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini belirten Çelepkolu, şunları kaydetti:

"Şu an ismimi, adresimi yazabiliyorum. Okula giderken, hastaneye giderken artık kimseden yardım almıyorum. Tek başıma her şeyimi yazıyorum. Artık kimseden yardım almıyorum. Herkesin gerçekten okumanın yaşının olmadığını gelip öğrenmesini istiyorum. Ben bu yaşta gelip öğrendiysem herkes gelip öğrenebilir ve elimden geldiğince liseye, üniversiteye kadar da okuyacağım. Eskiden bir telefona mesaj geldiği zaman okuyamazdım. Çocuklarıma, eşime gösterirdim ama şu an okuyorum. Mesela eskiden biri bana telefon numarasını verdiği zaman kaydedemezdim. Oğluma derdim 'Şunun numarasını kaydet bana, şunun ismini yaz.' diye ama şu an söylemiyorum. Artık kendim kaydediyorum. Mesela oğlum eskiden bana ses kaydı gönderirdi ama şu an mesaj atıyor. Ben de sesli mesaj yerine yazarak cevap veriyorum."

Çocuklarının da eğitim hayatını sürdürdüğünü dile getiren Çelepkolu, onların eğitimine katkıda bulunmak için elinden gelen her türlü desteği vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Çocuk, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanife Hanım Okuma Yazma Öğrenerek Bağımsızlaştı - Son Dakika

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