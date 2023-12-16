 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hanönü'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hanönü'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Filistin'e destek kampanyası kapsamında düzenlenen kermeste, ilçe halkı ve köylerinden gelen vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. İlçe Müftü Vekili Şaban Korkmaz, kermese ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde Filistin için hayırda yarışan kardeşlerin umut olduğunu belirtti.

Hanönü\'de Filistin\'e Destek Kermesi Düzenlendi
16.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Filistin'e destek kampanyası kapsamında kermes düzenlendi.

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste ilçe halkı ve köylerinden gelen vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler, satışa sunuldu.

İlçe Müftü Vekili Şaban Korkmaz, kermese ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tür kermesler sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir. Burada bulunan ürünlerde her bir Hanönülü kardeşimizin katkıları vardır. Elinde bulunan imkanlar nispetinde kermesimize katkıda bulundular." dedi.

Kermeslerin hayırlı girişimler olduğunu anlatan Korkmaz, "Birlik ve beraberlik içinde Filistin için hayırda yarışan kardeşlerimiz bizlere, Filistin'in özgürlüğü, barışın ve huzurun hakim olması için umut oldu. Kermesimize katılım sağlayan, maddi manevi destekte bulunan bütün Hanönülü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kastamonu, Filistin, Hanönü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanönü'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hanönü'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement