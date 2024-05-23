Güncel

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından vekaletle kurban kesim standı açıldı.

Hanönü İlçe Müftülüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesimi konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için pazar meydanında stant açtı.

Kurban kesmeye imkanı olup kesmeyerek kardeşiyle paylaşmak isteyen vatandaşlara bilgiler verildi. Kurban bağışlayan vatandaşların gerekli bilgileri telefon numarası ve bağışı alınarak İlçe Müftülüğüne oradan Diyanet Vakfına aktarılan bağışlar kurban kesildikten sonra bağış yapan vatandaşın telefonuna video veya resim olarak aktarılacağı bilgileri verildi.

Hanönü Müftüsü Ekrem Yıldızhan yaptığı açıklamada, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedellerinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Kurbanın mazlum ve mağdur coğrafyaya gitmesini istediklerini belirten Yıldızhan, "Kurban dünya hayatında bize verilen bütün nimetlerin Allah yolunda feda edebileceğimizi gösteren bir tavırdır. Kurban sayesinde ülkemizin dört bir yanında muhtaç gönüllülere hatta sınırlarımızın ötesinde milyonlarca mağdur, fakir fukara, garip gureba ve bir yıl boyunca kurban etini bekleyen nice insanlara ulaşma imkanı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.