Hanönü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Hanönü Spor Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından ilahiler okundu ve Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan yaptığı konuşmada, "Gel bu yaz Kuran'ı gönlüne yaz" sloganıyla yaz Kur'an kurslarında toplamda 229 öğrenciye Kuran-ı Kerim öğrettik. Öğrencilerimizin performansı ve azmi bizi memnun etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kurslarımız aynı şekilde devam edecek." dedi.

Programın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, din görevlileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.